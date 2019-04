Météo France : les prévisions pour ce lundi de Pâques (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour cette semaine

Les conditions anticycloniques se maintiennent sur les Hauts-de-France en ce début de semaine selon Météo France, tandis que, plus au sud du pays, le mauvais temps remonte lentement. Au petit matin, de rares brumes se développent ici ou là avant de se dissiper rapidement pour laisser place à une matinée très ensoleillée, même si des nuages d’altitude se forment au fil des heures.Dans l’après-midi, le soleil reste dominant, mais les nuages se font plus nombreux, tout en restant inoffensifs. Le vent faible, quant à lui, reste de secteur est-sud-est.Les minimales sont douces dans l’ensemble, mais elles se font très contrastées, de 4° vers Beauvais à 14 dans le boulonnais.Dans l’après-midi, nous conservons des valeurs très agréables : 21 à 23 à la côte, 23 à 25 dans les terres.s’annonce comme une nouvelle belle journée : le soleil reste maître de la situation, mais il se fait toutefois taquiner par des passages nuageux plus importants vers le sud, prémisse de la dégradation qui s’annonceoù le flux bascule au sud, se renforce notablement, et nous amène une masse d’air plus humide délivrant des averses tout au long de la journée, averses qui peuvent prendre un caractère orageux.On retrouve ce temps instable, accompagné d’une baisse sensible des températures. Samedi, le flux bascule à l’ouest, nous amenant une dégradation en matinée qui s’évacue par l’est en journée, avant l’arrivée d’une deuxième perturbation, porteuse de pluies faibles mais régulières, cela restant toutefois à confirmer car l’indice de confiance n’est que de 2 sur 5.