Météo France : prévisions pour ce mardi 5 Janvier et pour les prochains jours

► Mardi

Aujourd'hui, les conditions restent assez semblables, mais l'air est moins humide et le faible épisode neigeux se poursuit, tout en s'atténuant.

Ce matin, nous retrouvons un ciel couvert et bien gris, avec toujours par moment de faibles bruines neigeuses très éparses, sur une bonne partie est de la région, tandis que sur la côte, le temps reste sec.

Le vent de nord-est est modéré et donne quelques pointes littorales de 30 à 40 kilomètres par heure.

Le ciel reste couvert cet après-midi et peut encore s'accompagner de quelques flocons passagers, surtout au centre du territoire, mais en fin de journée le risque neigeux se renforce un peu au nord-est. Le vent s'apaise et se fait faible à modéré.

► Températures

Les minimales sont fraîches : -1° à Beauvais et Saint-Quentin, 0 ailleurs dans l'intérieur, 1 sur Lille, Boulogne, Calais, 3 vers Dunkerque.

Les maximales évoluent de 2 à 3° dans les terres, 3 à 5 en bord de mer.

► Mercredi

Le temps reste couvert en matinée, avec de faibles neiges possibles sur le sud picard, puis l'après-midi voit revenir quelques percées alors qu'une faible averse neigeuse peut toucher les côtes.

Le vent de nord reste faible, minimales -2 à 2°, maximales 3 à 5.

► Jeudi, les nuages apportent de faibles précipitations, de pluie et de neige mêlées sur l'est, le vent de nord-ouest est faible à modéré et les températures stationnaires.

► Vendredi

Même scénario que pour jeudi : petites pluies à l'ouest, faibles chutes de neige à l'est.

► Qualité de l'air

Le nouvel indice de l'air est arrivé !

Les adjectifs et les codes couleurs pour qualifier la qualité de l'air près de chez vous ont changé.

Ce mardi toute la région est dans le vert, et nous dirons désormais dans ce cas que la qualité de l'air est moyenne.

Texte : Paul Renard