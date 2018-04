Météo France : prévisions pour ce mardi 10 avril et pour les prochains jours

Les prévisions Météo France pour ce mardi

Dans l'après-midi

Côté températures ?

La suite de votre semaine dans les Hauts-de-France

Mercredi

Au petit jour, on retrouvera quelques résidus humides sur l'ouest des Hauts-de-France, mais rien de comparable à la nuit.Le ciel se fait changeant, avec des nuages un peu plus nombreux entrecoupés de quelques éclaircies.Des averses peuvent aussi toujours survenir jusqu'en fin de journée.Le vent sera un peu plus sensible avec quelques pointes possibles autour de 40/50 km/h.Les températures minimales de votre mardi seront douces, de 8 à 10°8 à Calais et Escalles10 à Valenciennes et Bruay-sur-l'Escaut, maximales de 15 à 18 degrés17 à Dunkerque et Leffrincoucke18 à Lille et Mouvaux

Moins de grisaille en se réveillant (ouf !) Ce devrait d'ailleurs être la journée la plus agréable de la semaine.

On aura tout juste quelques nuages élevés dans l'après-midi, mais sans conséquence sur l'impression générale. Une impression qui sera à nouveau printanière…



Jeudi



Et puis vendredi

Températures de 7 à 18 degrésUne nouvelle perturbation s'invite. La couverture nuageuse sera bien présente et des averses parfois modérées peuvent prendre un caractère instable en fin d'après-midi. On surveillera de nouveau les cumuls de pluieTempératures de 9 à 17 degrésLe ciel sera partagé entre éclaircies et nuages porteurs d'averses éparses.Mais dans l'ensemble, la journée sera agréable, avec un ciel de traîne peu active, derrière le passage perturbé de la veilleTempératures de 8 à 16 degrés.Textes : Thomas Leridez