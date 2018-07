Météo France : prévisions pour ce mardi 10 juillet et pour les prochains jours

Mardi

Une petite dégradation est arrivée par le nord-ouest de la région la nuit dernière. Ses nuages gagnent lentement l’ensemble de nos départements, et à leur passage, sous les nuages les plus épais quelques gouttes peuvent s’échapper. Le vent de secteur nord est sensible et localement souffle en rafales (40km/h).les rafales touchent l’ensemble des Hauts-de-France, quant au ciel, les éclaircies reviennent et semblent plus généreuses sur la moitié sud de la région.. Ce matin au lever du jour les minimales étaient de saison affichant. Idem pour les maximales, et cela va faire du bien, nous allons mieux respirer avec des valeurs comprises entreLa matinée se déroulera logiquement sous les nuages, etLes températures repartiront à la hausse : 14° et 25° en moyenne.Soleil et nuages feront jeu égal etNous devrions retrouver une très belle journée d’été avec un franc soleil et des maximales de 28° en moyenne !Profitez donc de la pause « fraîcheur » que nous offre cette journée du 10 juillet !!Textes : Anne-Sophie Roquette