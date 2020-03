Météo France : les prévisions pour ce mardi 10 mars (et les prochains jours)

Températures



Les tendances pour la suite selon Météo France

Un nouveau front perturbé, accompagné de rafales de vent autour de 60 à 80 km/h, a balayé la région la nuit dernière. Les pluies se font marquées en ce début de matinée selon Météo France, avant de se calmer par l’ouest avant la mi-journée.Dans l'après-midi, nous restons dans de l’air doux et humide, avec juste quelques bruines ici ou là. Peu de chance d'entrapercevoir le soleil ! En revanche, on va garder des bourrasques de vent pouvant évoluer entre 50 et 70 km/h.Les températures minimales sont douces pour la saison, 6 à 8 degrés : 6° pour Arras et Boisleux-au-Mont, 7° à Beauvais et Saint-Sulpice.En journée, les maximales sont en hausse, de 12 à 15 degrés : 12° à Boulogne-sur-Mer et au Touquet, 15° pour Amiens et Fourdrinoy., c’est le front de la même dégradation qui traversera la région. Le matin, le ciel sera bien encombré avec des pluies régulières. Dans l'après-midi, les précipitations glissent vers le sud picard. A l’arrière, on récupèrera progressivement un temps plus sec, mais qui restera toujours bien gris. Températures de 10 à 14 degrés., on retrouve ce front froid dans le sud des Hauts-de-France, tandis qu’à l’arrière des éclaircies se développent, avant une nouvelle perturbation pour la soirée., la dégradation aura quitté la région, et nous serons en traîne, avec une matinée calme avant une après-midi plus agitée. Températures de 5 à 11 degrés.