Météo France : prévisions pour ce mardi 10 novembre et pour les prochains jours

► MardiAprès cette belle journée d'hier, la masse d’air va se faire plus instable aujourd'hui.Brumes et bancs de brouillards devraient déjà être au rendez-vous un peu partout dès le lever du jour.Attention à vos visibilités. Après quoi, une zone instable va traverser les Hauts-de-France avec des averses qui circulent sur l’est de la région.Au fil des heures, ces précipitations se poursuivent mais de manière désorganisée et seront peu nombreuses.Ce sont véritablement les nuages qui domineront mais avec la gentillesse de nous offrir quelques pauses ensoleillées également.► TempératuresTempératures minimales de votre mardi, encore douces9° à Saint Quentin et Joncourt12° à Boulogne sur mer et AmbleteuseMême chose pour l’après-midi14° à Lille et Wavrin15° à Beauvais et Méru► MercrediPour le 11 novembre, on retrouvera nos phénomènes de grisaille matinales.Le ciel devrait rester ensuite très nuageux avec tout de même quelques trouées. Le vent reste faible.Températures de 9 à 13 degrés.► JeudiUne perturbation apporte un faible passage perturbé en début de matinée.Mais dès la mi-journée, un ciel variable plus calme s’installe.► Et pour votre vendredi 13C’est une météo assez nuageuse également qui sera la nôtre, avec quelques trouées à l’Est et un ciel plus chargé à l’ouest.Températures de 8 à 15 degrés.► QUALITE DE L'AIRLa qualité de l'air redeviendra bonne dans les Hauts-de-France, grâce à des conditions météo qui se dégraderont légèrement ; les concentrations de polluants seront en effet amenées à diminuer.Si vous chauffez votre domicile au bois, limitez les émissions de particules en préférant un bois bien sec, qui produira, en plus, davantage de chaleur.Texte : Thomas Leridez