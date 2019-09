Météo France : les prévisions pour ce mardi 10 septembre (et les prochains jours)

Températures



Les tendances à venir selon Météo France

Les pressions remontent ce mardi, et côté ciel nous sommes à l’arrière de la perturbation peu active passée hier. Ce matin, les nuages sont majoritaires même si des éclaircies se dessinent, les plus belles devant être situées sur le sud de la région, selon Météo France.Dans l’après-midi, l’humidité restant piégée par une dorsale anticyclonique, le ciel va rester par moment très nuageux, hormis sur la façade maritime où Météo France prévoit de plus larges apparitions du soleil.Les températures restent fraîches le matin, de 5 à 9° dans l’intérieur, 9 à 12° en bord de mer.En revanche, les maximales retrouvent des couleurs et sontde saison : 18 à 22°.Mercredi : une nouvelle perturbation va arriver sur la région. Un ciel dégradé d’ouest en est le matin, avec localement quelques brumes possibles. C’est dans l’après-midi que les premières pluies vont commencer à toucher le littoral, et elles seront accompagnées d’un vent soutenu (rafales de 50 à 60 km/h). Tout ceci va ensuite progresser et logiquement, l’est de la région sera concerné par la pluie en fin d’après-midi. Minimales de 7 à 11°, maximales de 18 à 21°.Jeudi : beaucoup de nuages, plaques de grisaille, et encore quelques gouttes possibles pour commencer la journée, puis retour d’éclaircies avant qu’une nouvelle fois, le ciel ne s’assombrisse par le nord-ouest à l’approche de la prochaine dégradation. Les minimales remontent bien, de 11 à 15°. Les maximales aussi : 19 à 24° !Vendredi : nous devrions avoir un ciel chargé de nuages avec quelques précipitations faibles et éparses, mais en fin de journée l’amélioration se fera sentir par le littoral de la mer du Nord. Minimales et maximales seront identiques à la veille.