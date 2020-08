Météo France : les prévisions pour ce mardi 11 août (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

La météo des plages

Qualité de l'air

La vigilance rouge canicule reste de mise sur l’ensemble des Hauts-de-France. C’est encore une nouvelle journée dans la fournaise qui nous attend, après une nuit lourde et chaude.Les averses du jour ne feront donc pas chuter le thermomètre de la nuit prochaine. Ce matin, le ciel se fera à nouveau dégagé, juste voilé par quelques nuages élevés, plus épais près de la frontière belge. Ils devraient aller en s'amenuisant au fil de la matinée.Dans l'après-midi, l'instabilité se renforce de nouveau avec la possibilité de quelques averses, devenant orageuses en fin de journée sur l'est. L'atmopshère sera encore étouffante.Déjà 18° à 24° au lever du jour : 20°C à Saint-Quentin, 22°C à Lille et Villeneuve-d'Ascq.Les maximales gagnent un degré par rapport à lundi : 36°C à Saint Omer, 37°C pour Amiens.Pour la suite,, on prend les mêmes et on recommence. La situation reste identique, avec un début de journée ensoleillée, avant de potentiels développements orageux, et les températures continueront de grimper en flèche au fil de la journée jusque 36 degrés., les températures seront encore chaudes mais moins que les jours précédents. En revanche on attend davantage d'instabilité avec des orages attendus une large partie de la journée.Et enfin, on commencera à mieux respirer avec un thermomètre qui continuera sa lente baisse, associé à un temps plus variable. Températures de 19 à 26 degrés.À la plage, demain, le temps sera encore chaud et sec sur l'ensemble des Hauts-de-France avec des températures sur le sable qui évolueront entre 26 et 31 degrés. Dans l'eau, on attend de 19 à 21°C.Le vent lui sera un peu plus sensible, orienté au nord nord-est. Il pourra rafraîchir l'atmosphère en poussant jusque 20 km/h. Quant à la mer, elle sera belle du littoral de la baie de Somme jusqu'à la mer du Nord.L'indice UV sera de 6, s'étendant des plages de Bray-Dunes à celles du Crottoy pensez bien à la crème solaire…On finit avec les heures de marée, et des coefficients demain de 51 et 46. Tous les details comme tous les soirs sur notre site France.tvCe mardi, l'épisode de pollution se poursuit dans la région. On notera encore le maintien des concentrations en ozone élevées dans le Nord et le Pas-de-Calais.La qualité de l'air devrait être mauvaise sur le littoral et dans une partie des terres. Elle devrait rester médiocre dans le reste de la région.