Météo France : prévisions pour ce mardi 11 décembre et pour les prochains jours

Mardi

Dans l’après-midi

Températures



Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cette nuit l’humidité présente en basse couche a favorisé la formation de brumes, brouillards (minces) et de nuages bas.Cette grisaille risque de persister une bonne partie (voire toute) de la matinée, ce qui va accentuer la sensation de « froid » puisque les minimales accusent une nette baisse avec 0° à 4° dans l’intérieur (faibles gelées aux endroits les plus froids), 4 à 6° en bord de mer.Météo France espère une amélioration mais ne nous attendons pas à un grand ciel bleu, il devrait rester chargé de nuages bas.Les températures au meilleur de l’après-midi seront également plus fraîches la fourchette du jour allant de 6° à 9°.Pour la suite du programme, les conditions anticycloniques vont continuer à repousser les dégradations circulant sur l’Atlantique.Des brouillards parfois denses sont présents le matin sur le nord mais aussi l’est de la région. Mis à part sur l’Avesnois et l’Aisne, ils devraient vite se dissiper. Les gelées seront quasi généralisées (avec -1° en moyenne). L’après-midi sera bien plus agréable le soleil illuminant toute la région, mais en fin de journée par l’est, reviendront des nuages bas. Les maximales seront de plus en plus fraîches, 5° en moyenne.Nous retrouverons les quelques nuages bas arrivés la veille sur l’est de la région en matinée, s’en suivra une belle journée avec quelques cumulus sur le Nord et le Pas-de-Calais, sans doute un peu plus de nuages sur le sud de la région. Les températures resteront fraîches (voire froides !) 0° et 4° pour les moyennes., c'est-à-dire vendredi : Le ciel sera nuageux à peu nuageux, nous offrant de belles périodes d’ensoleillement mais le soleil n’arrivera pas à nous réchauffer puisque la moyenne des minimales sera de -3° et celle des maximales de 1° seulement !Textes : Anne-Sophie Roquette