Météo France : les prévisions pour ce mardi 11 février (et les prochains jours)

Températures





Les prévisions de Météo France pour la suite

Le Pas-de-Calais était en vigilance orange vagues-submersion jusqu’à ce mardi matin, avant de reprendre cet après-midi. En cause, les rafales de vent qui seront toujours marquées, même si la nuit dernière, une accalmie s'est mise en place... pour mieux repartir ce matin !L’air froid en altitude reste présent et continue de rendre notre masse d’air instable. Les bourrasques tourneront autour de 100 km/h en bord de mer, et jusque 70 km/h dans les terres.Par évolution diurne, le temps de traîne se fera plus actif en Picardie qu’en Nord Pas-de-Calais, avec dans l'après-midi un ciel plus encombré et des averses qui pourront encore revêtir un caractère orageux.Les températures ce mardi matin evolueront 3 degrés au-dessus des moyennes saisonnières : 4° à Saint-Quentin et Homblières, 6° à Lille et à Wasquehal.Au meilleur de la journée, les températures évolueront entre 8 et 10 degrés : 8° à Valenciennes et Escaudain, 9° pour Amiens et Corbie., la masse d’air se radoucit quelque peu, les pluies se font moins marquées et le vent faiblit, même s'il continuera d’évoluer jusqu'à 80 km/h à la côte, et 60 km/h dans l’intérieur. En fin de journée, on notera l’approche d’une perturbation par l’ouest, qui nous concernera la nuit suivante.On la retrouveratout au long de la journée, avec encore pas mal de vent en pointes.Enfin,, le vent se sera calmé et le temps devrait être calme, partagé entre nuages et eclaircies.