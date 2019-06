Météo France : les prévisions pour ce mardi 11 juin (et les jours suivants)

© Météo France

Les prévisions pour mercredi, jeudi et vendredi

Après ce week-end de Pentecôte guère ensoleillé, les jours qui viennent risquent de ne pas non plus rester dans les annales. On remarquera tout de même, ce mardi matin, une situation plus calme, avec toutefois quelques plaques de grisaille ici ou là, dans une ambiance sèche.Mais la masse d’air se fait à nouveau instable au fil des heures. Les nuages se développent donc et des averses se produisent localement. Des pluies qui cesseront à partir du début de soirée.Les températures demain matin sont fraiches pour la saison, avec 7 à 11°C 7 à Château Thierry et Soissons, ou encore 8°C à Lille et Pérenchies.Les maximales aussi seront elles aussi sous les normales saisonnières ce mardi : 17°C à Calais et Peuplingue, 19°C pour Amiens et Camon.Mercredi, une dépression se creuse sur la Bretagne et le front associé circule sur l'est de la France, puis remonte jusque chez nous. En matinée, il pleuvra déjà un peu partout. Des averses qui se feront plus nombreuses encore au fil des heures, associées à un ciel qui restera bien variable toute la journée.Côté températures, comptez 11 à 20°C.Jeudi, on retrouvera encore une dépression centrée sur les iles britanniques, qui générera de nouveau des remontées instables de sud.Vendredi, on reste dans un flux de sud-ouest perturbé, avec de belles éclaircies le matin mais encore pas mal d'averses dans l'après-midi. Les températures varieront, elles, de 11°C à 22°C.