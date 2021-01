Météo France : prévisions pour ce mardi 12 janvier et pour les prochains jours

► Mardi

En 1ère partie de nuit, une perturbation a abordé la région avec des pluies qui sont arrivées par le nord-ouest.

Ce matin, ce front perturbé continue de générer des précipitations partout, avec un vent en rafales jusque 60 km/h sur l’ensemble des Hauts-de-France.

En début d’après-midi, de l’air frais et sec arrive par le nord et gagne la moitié nord-est de la région. L’autre moitié reste sous l’influence de l’air plus humide, avec les pluies du matin qui se décalent vers le sud picard. Les bourrasques de vent, elles, auront disparu.

► Températures

Elles seront le matin beaucoup plus douces que ces derniers jours :

4° à Lille et Roubaix

5° pour Amiens et Mirvaux

En journée, jusqu’à 9 ou 10 degrés :

9° à Saint Quentin et Foreste

10° à Boulogne et Camiers

► Mercredi

Brumes et brouillards seront au rendez-vous du début de journée sur la Thiérache et l’Avesnois. S’en suivra l’arrivée d’une nouvelle zone pluvieuse par la Manche, qui nous ramènera des précipitations continues.

Températures de 0 à 6 degrés

► Jeudi

La perturbation de la veille ramènera des précipitations pluvieuses à l’ouest des Hauts-de-France et quelque peu neigeuses dans l’est.

► Et enfin vendredi

Le temps sera plus stable grâce à de l’air froid occasionnant quelques gelées au réveil, et un ciel sec mais encombré en journée.

Températures qui se refont froides de – 2 à 3 degrés.

QUALITE DE L’AIR

Ce mardi, l'arrivée d'une perturbation permettra de disperser les polluants présents dans l'air. La qualité de l'air devrait donc être moyenne sur l'ensemble de la région.

Malgré le vert dominant sur les Hauts-de-France, l'air est désormais qualifié de "moyen" suite à la nouvelle méthode de calcul de l'indice de l'air.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.atmo-hdf.fr

Texte : Thomas Leridez