Météo France : prévisions pour ce mardi 12 juin et pour les prochains jours

Cette nuit le risque orageux s’est atténué mais a cédé sa place aux pluies sur le sud de la région, et ce matin, c’est un ciel encombré qui va nous servir de décor les pluies de la nuit vont commencer à devenir plus éparses tandis que sur le nord de la région des éclaircies font leur apparition dans un ciel plus changeant.sur le reste de la région le soleil se fait un passage entre les nuages, et les précipitations qui continuent sur le sud vont devenir plus éparses pour disparaître en soirée, début de nuit.Toute la journée le vent de secteur nord-est à nord-nord-est souffle modérément avec des pointes autour de 40/50 km/h.ce sont les températures, elles ne vont pas grimper beaucoup car au meilleur deSous un ciel changeant, les éclaircies arriveront par l’ouest donnant un dégradé nuageux d’ouest en est. Les minimales iront de 9° à 12°, les maximales de 17° à 20°. (Vent de nord faible). Une dégradation va charger le ciel de nuages et donnera des pluies faibles sur l’ensemble de notre territoire dans l’après-midi. Le vent aura basculé au sud-ouest, il sera modéré avec des pointes de 40 à 60 km/h des Flandres au Boulonnais voire plus sur les caps. Températures minimales de 10 à 14°, maximales de 16 à 21°.Nuages qui seront peut-être plus nombreux sur l’est de la région (en marge de la dégradation de la veille) et sous lesquels une petite ondée n’est pas totalement exclue. Minimales de 12 à 13°, maximales de 18° à 23°.Textes : Anne-Sophie Roquette



La vigilance orange pluie, inondation est maintenue pour le moment dans l'Aisne et l'Oise.