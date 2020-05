Météo France : les prévisions pour ce mardi 12 mai (et pour les prochains jours)

L’anticyclone prend le pouvoir aujourd’hui ! Autre bonne nouvelle le vent, qui certes reste ce matin modéré à assez-fort sur le littoral avec des rafales de 40 à 50 km/h, ce qui n’a plus rien à voir avec les valeurs d’hier. Côté ciel, Météo France annonce un ciel assez chargé pour commencer la journée sur le Nord et les Pas-de-Calais, tandis qu’ailleurs le soleil est déjà bien présent. Rassurez-vous les éclaircies vont rapidement se développer dans la matinée !► L'après-midiL’après-midi va se poursuivre sous un ciel bien lumineux et ce, sur l’ensemble de notre territoire. A noter les rafales de vent toujours présentes sur la côte.► TempératuresMême si les sols sont plutôt chauds, localement de petites gelées sont possibles le matin. En effet, on attend 1° à 5° dans les terres, 7° et 8° en bord de mer. (Nous sommes 4 degrés sous les valeurs de saison)Les maximales, quant à elles, peinent à remonter et afficheront 12° à 15°, mais avec moins de vent, le ressenti sera sans doute meilleur !►MercrediLe vent sera faible à modéré et la journée plutôt agréable grâce au soleil bien présent tout au plus accompagné de quelques cumulus qui pourront bourgeonner.Minimales de 3° à 7°, maximales de 13° à 17°.► Jeudi et vendrediDeux très belles journées côté ciel grâce aux conditions anticycloniques. Pas ou peu de nuages, en revanche toujours un vent sensible sur le littoral. Les températures n’évolueront que très peu.► Qualité de l'airATMO Hauts-de-France nous signale que la qualité de l'air devrait être moyenne au nord-ouest de la région, du littoral jusque Béthune, avec une légère augmentation des concentrations en ozone. Elle restera bonne partout ailleurs. Petit conseil du jour : Si vous avez des plantes d'intérieur, pensez à gratter régulièrement la terre en surface pour éviter les moisissures.Texte : Anne-Sophie Roquette.