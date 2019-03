Météo France : les prévisions pour ce mardi 12 mars (et pour les prochains jours)

Mardi

Ce matin, le ciel est couvert etde sud-sud-ouest qui s’est déjà renforcé à l’approche de la perturbation durant la nuit,(d’est en ouest) et ses rafales en fin de matinée atteindront 65 km/h dans l’intérieur 75 à 80 km/h en bord de mer.pluies qui, au passage du front froid en soirée, vont se renforcer (devenant parfois fortes) avant que nous ne passions sous un ciel de traîne pour le reste de la nuit avec des averses plus ou moins intenses.avec au passage de front froid des pointes qui pourront atteindre 100 km/h dans les terres, 110 km/h voire plus, sur la façade maritime. Lorsque nous serons sous le ciel de traîne, les rafales seront moins nombreuses, mais sous les grains les plus virulents, elles resteront fortes.Au lever du jour,La sensation de froid est renforcée avec le vent,dans un ciel peu propice aux apparitions du soleil.Le matin, un coup de tonnerre et du grésil sont possibles notamment en bord de mer, les rafales de vent semblent ne pas dépasser les 70 km/h et les températures seront légèrement plus douces que la normale.Dans la série, les perturbations se succèdent, la suivante est pour jeudi. Elle va nous apporter(cumuls de pluie parfois importants sur la journée) avec un fort vent d’ouest ce qui augmentera la « sensation de fraîcheur » alors que les températures seront cette fois-ci 2 à 3° au-dessus des valeurs de saison.

