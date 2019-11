Météo France : les prévisions pour ce mardi 12 novembre (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

La situation reste dépressionnaire et de l’air froid circule toujours en altitude. Après une accalmie la nuit dernière, le régime d’averses reprend de plus belle en matinée, même s’il semble moins marqué sur l’extrême nord du territoire selon Météo France. Le vent d’ouest est modéré à 20 ou 30 kilomètres par heure.On note peu d’évolution dans l’après-midi, où les ondées perdurent un peu partout et prennent à nouveau un caractère orageux à l’ouest d’un axe Lille – Senlis. Le vent est soutenu sous les précipitations et les rafales atteignent 60 à 70 kilomètres par heure en bord de Manche.Les minimales sont fraîches, avec des valeurs inférieures aux normales : 3 à 6° d’est en ouest.Les maximales, en légère baisse dans les terres, sont elles aussi en-dessous des valeurs de saison : 7 à 9° dans l’intérieur, 10° à la côte.Mercredi matin, on trouve encore quelques ondées au littoral et de la grisaille dans les terres. Puis dans l’après-midi, le ciel se charge de plus en plus à l’avant d’une perturbation qui aborde la région par l’ouest dans la nuit.Elle nous quitte en matinée de jeudi, laissant un ciel de traîne peu actif, et vendredi nous conservons un temps perturbé et pluvieux et, sous des températures encore en baisse, quelques flocons sont possibles sur l’Avesnois et la Thiérache.