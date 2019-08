Météo France : les prévisions pour ce mardi 13 août (et les prochains jours)

Mardi matin

Après-midi



Températures



Prévisions Météo France

Les averses se sont calmées la nuit dernière, pour reprendre de plus belle dès le lever du jour, près des côtes de la Manche. Selon Météo France, elles gagnent petit à petit l’intérieur des terres. Seule une petite partie de l’Aisne est épargnée...Mais cela ne dure pas puisque dans l'après-midi, les pluies concernent tout le monde. L’activité orageuse sera aussi présente. Un peu de grésil possible et quelques rafales, mais les éclaircies seront de retour rapidement.Au petit matin, les températures sont un peu fraîches pour la saison : 12 à Amiens et 14 à Dunkerque.Dans l'après-midi, le thermomètre ne fera pas de prouesses... 18 à 20 degrés attendus dans les Hauts-de-France. Nous sommes en-dessous des normales de saison. 18 à Valenciennes et 20 à Beauvais.Mercredi, le temps ne s’arrange pas. Une perturbation pluvieuse abordera la pointe bretonne en fin de nuit et elle nous concernera progressivement avec un temps nuageux, et avant les premières pluies qui toucheront le littoral à la mi-journée. Les températures seront de 11 à 21 degrés.Jeudi, la dégradation va finir par s'évacuer. Un ciel de traîne s’installera sur la région, alternant entre belles et rares éclaircies et des passages plus sombres. On surveillera également les cumuls de pluies, qui pourraient être de bonne intensité. Les températures s'éleveront de 15 à 22 degrés.Et puis vendredi, quasiment le même type de journée, avec des températures stationnaires.Texte : Thomas Leridez