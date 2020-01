Météo France : les prévisions pour ce mardi 14 janvier (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

Ce mardi encore, on se réveillera encore dans une ambiance maussade et pluvieuse.L'après-midi s'organisera sous un ciel de nouveau bien chargé avec des pluies éparses. La perturbation du jour nous ramènera aussi du vent en rafales jusque 90 km/h, voire 110 km/h au Cap Gris Nez.Les températures du lever du jour varieront de 8°C à Saint Quentin et Guise, à 9°C à Saint Omer et Merck-Saint-Lievin.Les maximales aussi évoluent au-dessus des moyennes. 11°C à Laon et Anizy le Chateau ; 12°C à Lille et Mons-en-Baroeul.Mercredi, le temps se fera variable. Le matin, l’est des Hauts-de-France est sous un ciel nuageux et l’ouest sous un temps pluvieux. Ce sera l’inverse en fin de journée. Températures de 8 à 11 degrés.Jeudi, après dissipation des grisailles matinales, place à un temps sec. Le ciel se voilera en revanche pendant l'après-midi, à l’avant d’un nouveau front attendu en nuit suivante. Les températures seront en baisse, particulièrement le matin.Et puis vendredi, la dégradation de la veille s évacue. On sera à l'arrière en traine. Une traine qui devrait être assez active, avec par moments de bonnes averses.