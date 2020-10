Météo France : les prévisions pour ce mardi 13 octobre (et les jours suivants)

On se réveille avec des pluies faibles mais continues. Elles devraient d’ailleurs être quasi généralisées, associées à un vent modéré.La perturbation glisse ensuite vers l’est et le sud des Hauts-de-France. Mais rapidement, un temps de traine se met en place. Une traine active avec encore de la pluie. Si vous avez de la chance, quelques fugaces éclaircies à l’arrière ne sont pas à exclure.Les températures ce matin varieront de 7 à 10 degrés : 8 à Saint Quentin et Magny la Fosse, 9 à Calais et GuinesDans l’après-midi, il fera frais voire froid, 10 à 14 degrés : 11 à Lille et Tourcoing, 13 pour Abbeville et Nouvion, la journée devrait finalement être sèche avec d assez belles éclaircies, un peu plus larges en allant vers la Somme et l’Oise, mais le ressenti devrait être bien frais avec le vent de nord est modéré : 6 à 12 degrés attendus.Une fraîcheur qui se poursuitavec peu de changement côté ciel. Le temps sera sec avec un dégradé nuageux de la côte vers l’intérieur.même type de temps à ceci près que le littoral de la Manche sera sous l’influence d’une goutte froide sur l’Irlande, qui pourrait se faire sentir avec le développement de quelques averses en journée.Les Hauts-de-France conserveront une bonne qualité de l'air ce, avec le maintien de bonnes conditions de dispersion sur la région.Le suremballage de nos produits entraîne une pollution de l'air lors de leur traitement. Pensez aux alternatives durables lors de vos achats