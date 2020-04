Météo France : les prévisions pour ce mardi 14 avril (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Qualité de l’air

Ce matin quelques nuages se promènent le long des côtes, mais aussi dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ils n’empêchent pas le soleil de passer, soleil déjà très présent sur le sud de la région. Le vent a certes baissé par rapport à hier, mais ses rafales atteignent encore 40 km/h par endroits, et ce, toute la journée.Le beau temps se poursuit l’après-midi, les nuages devenant de moins en moins tenaces.Le 105ème jour de l’année est aussi marqué par la baisse des températures ! Météo France prévoit localement des gelées blanches dans les jardins ou sur les pare-brises, car ce matin les minimales ont bien baissé : de 0° à 4° dans l’intérieur, de 5° à 6° sur la côte.Les maximales elles aussi perdent quelques degrés par rapport à hier de 10° à 15°: première bonne nouvelle, les rafales de vent vont disparaître ! Seconde bonne nouvelle le soleil va briller sans partage dans le ciel des Hauts-de-France. Troisième bonne nouvelle, les températures maximales vont repartir à la hausse 15° à 20°, en revanche ce ne sera pas le cas pour les minimales 1° à 5°.: Nous devrions rester en marge d’un temps plus perturbé qui pourrait notamment toucher la Normandie. Seuls quelques nuages peuvent remonter l’après-midi, sans conséquence. Le vent de sud-sud-ouest restera faible et fera remonter les températures : 4° à 9° le matin, 17° à 24° l’après-midi, du bord de mer vers l’intérieur.: Comme la veille des averses continueront à remonter sur la façade ouest de la France, nous aurons sans doute un peu plus de nuages, il n’est pas encore exclu que des averses (voire des orages) se développent sur la région, mais tout cela reste à préciser. Les températures resteront douces pour la période.La qualité de l'air sera bonne en raison de conditions météos favorables à la dispersion des polluants. Les pollens de bouleau sont de retour et peuvent être très allergisants pour les personnes qui y sont sensibles. Soyez vigilants !