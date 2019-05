Météo France : prévisions pour ce mardi 14 mai et pour les prochains jours

Mardi



Vendredi

Après avoir contemplé les étoiles la nuit dernière, cette journée de mardi débute sous le soleil ! Tout au plus, circulent dans le ciel quelques nuages d’altitude. Le vent reste orienté au nord-est, ce matin il est faible à modéré.L’après-midi se poursuit sous ce ciel bleu azur, il n’y a qu’en fin d’après-midi que quelques cumulus de « beau temps » peuvent déborder en provenance de Champagne. En revanche le vent se renforce et souffle à nouveau en pointes autour de 40 km/h, voire 50 km/h en se rapprochant des caps du littoral.Bien qu’en légère hausse les températures matinales restent « froides » pour la période (3 à 4° sous les valeurs de saison) et affichent 3° du côté de Le Quesnoy, Avesnes-sur-Helpe, à 6° (Lille et Abbeville) dans l’intérieur, et 4 à 8° le long des côtes.Les maximales du jour atteignent quant à elles (à l’abri du vent) 14 à 17°.Bien que les pressions baissent, mercredi va conserver des conditions anticycloniques. Une belle journée s’annonce, mais il se pourrait qu’un voile de nuages élevés s’invite par le nord en milieu/fin d’après-midi et qu’il pourrait tout au plus, atténuer un peu les rayons du soleil. Plus de rafales de vent dans l’intérieur, en revanche sur la frange littorale l’après-midi il pourrait y en avoir autour de 40 km/h.Les minimales du jour iront de 3 à 9°, les maximales de 15 à 18°.L’anticyclone devrait continuer à faiblir ce qui laissera de l’humidité s’infiltrer par l’est. Concrètement la journée restera agréable, mais les nuages seront plus nombreux. Le vent d’est-nord-est sera à nouveau modéré à assez fort avec des rafales de 40 à 55 km/h. Minimales de 5 à 9°, maximales de 16 à 19°.Enfin avec un indice de 3 sur 5, donc à confirmer, la tendance pour vendredi à l’heure qu’il est laisse penser que le ciel va devenir de plus en plus nuageux en journée et que quelques averses éparses pourront se produire dans le courant de l’après-midi. Minimales de 7 à 10°, maximales de 16 à 19°.Textes : Anne-Sophie Roquette.