Météo France : les prévisions pour ce mardi 15 décembre (et les jours suivants)

Le front froid passé hier a quitté les Hauts-de-France cette nuit. À l’arrière une masse d’air plus stable se met en place et un ciel de traine qui favorisera un régime d’averses, fort heureusement peu marqué. On notera le vent d’ouest à sud-ouest modéré à assez fort.

Avec des rafales côtières que l’on retrouvera aussi l’après-midi. Au fil des heures, la situation ne change guère. la traine reste inactive dans l’ensemble et un dégradé de nébulosité se met en place d’ouest en est, les éclaircies les plus larges étant à localiser en bord de mer.

Les températures restent au-dessus des normales : 7 à Saint Quentin et Gauchy, 9 à Boulogne et Wimereux.

Dans l’après-midi, on reste dans les mêmes niveaux qu'hier : 11 à Valenciennes et Somain, 12 à Beauvais et Ferrières-en-Bray.

Les jours suivants

Mercredi, le ciel sera globalement nuageux, mais avec de belles périodes ensoleillées tout de même, ce qui devrait rendre agréable le milieu de la semaine. Il faudra en profiter car une nouvelle arrivée perturbée est attendue en début de nuit suivante. Quant aux températures, elles affichent temporairement des valeurs sous la dizaine de degré pour la journée.

Jeudi, le front de la nuit se sera évacué, peut-être quelques gouttes anecdotiques juste derrière, mais dans l’ensemble, la journée sera calme. À l’image de celle de vendredi, avec un temps encore variable, partagé entre nuages et éclaircies. Et les températures remontent jusque 11 degrés.

Qualité de l'air

Ce mardi, la qualité de l'air restera bonne sur l'ensemble de la région en raison d'un maintien des concentrations à des niveaux faibles et des conditions de dispersion toujours optimales.

La pollution de l'air est aussi générée par nos déchets et leur traitement. En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi rendre l'air meilleur ! Pensons y ! Belle soirée et à demain.