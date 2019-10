Météo France : les prévisions pour ce mardi 15 octobre (et les prochains jours)

Températures



Quel temps pour la suite, selon Météo France

En fin de nuit la dégradation, avec ses pluies soutenues et parfois orageuses, s’en est allée vers la Belgique, laissant derrière elle un ciel très nuageux à couvert avec encore des pluies, mais plus faibles, jusqu’en fin de matinée sur l’est, tandis qu’à l’ouest le ciel devient plus variable et ne délivre plus que de rares ondées.L’après-midi se poursuit sous un ciel changeant, certes les nuages seront nombreux mais ils devraient quand même laisser passer quelques rayons de soleil, de même ici ou là, Météo France prévoit encore quelques ondées.Le vent orienté au sud-ouest est faible à modéré, quelques pointes atteignent 40 km/h le long du littoral.Les températures du matin sont très homogènes, soit 12, soit 13°.Que dire des maximales ? Qu’elles sont en chute libre par rapport à hier, 15 à 17°, mais elles sont de saison !. Pluie et vent toute la journée ! Une nouvelle perturbation "se pose" sur les Hauts-de-France et nous quittera en cours de nuit suivante. Les cumuls de précipitations probables sur la journée iront de 5 à 15 mm, le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 65 km/h dans l’intérieur, 70 à 80 km/h sur les côtes. Températures minimales de 9 à 12° et maximales de 14 à 16°.. La perturbation de la veille nous quitte par l’est de la région en matinée, le temps sera ensuite plus variable avec des averses (plus nombreuses l’après-midi) Minimales de 11 à 13°, maximales de 15 à 17°.(Indice de confiance de 3 sur 5). La journée devrait être placée sous un ciel de traîne peu actif (seules quelques ondées sont envisagées), le ciel sera, nous l’espérons, bien plus lumineux. Seul le vent en profitera pour se renforcer par rapport à la veille (rafales autour de 60 km/h). Les températures seront très homogènes, 10 à 12° pour débuter la journée, 15 et 16° l’après-midi.