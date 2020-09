Météo France : prévisions pour ce mardi 15 septembre et pour les prochains jours

► MardiHier les 2/3 est des Hauts-de-France ont dû composer avec des températures supérieures à 30 degrés, ce qui est rarissime en septembre. Ce matin, on se réveille avec des brumes ici ou là, qui se dissipent vite pour laisser la place à une belle matinée.Dans l’après-midi, encore de bonnes conditions même si quelques nuages d’altitude se mettent en place, essentiellement sur l’ouest des Hauts-de-France. Mais cela ne retirera rien à l’ambiance estivale de ce début de semaine.► TempératuresLes minimales seront en hausse par rapport à ce matin.Déjà 16° à Saint Omer et BlendecquesEt 17° pour Abbeville et SaignevilleLes maximales, elles, seront en petite hausse,1 ou 2 degrés de plus qu’aujourd’hui.34° à Valenciennes et Anzin36° à Laon et ChamouilleEn ressenti, ce sera évidemment bien plus.► MercrediLes températures baissent à partir de mercredi mais de manière très lente.Toujours 28 degrés en moyenne, avec un ciel un peu plus nuageux et même quelques averses qui peuvent se déclencher à l’est. On notera aussi du vent de Dunkerque au Touquet par moment en rafales.► JeudiEncore une journée très ensoleillée, même si quelques nuages seront bien là au lever du jour.► Et vendrediC’est l’été qui se prolonge en septembre, avec un petit degré de plus pour la journée, des nuages rares et un soleil toujours omniprésent.► QUALITE DE L’AIRLa qualité de l'air sera médiocre en Hauts-de-France suite aux conditions anticycloniques présentes sur la région depuis plusieurs jours.La hausse des températures et l'ensoleillement plus important favorisent en effet la formation d'ozone dans l'atmosphère.Plus de détails sur le site www.atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez