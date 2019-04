Météo France : prévisions pour ce mardi 16 avril et pour les prochains jours

Mardi

Températures

Pour la suite de cette semaine de vacances scolaires ?

Mercredi

Jeudi

Vendredi

C’est vrai que ça nous a fait du bien de démarrer la semaine avec le soleil que l’on a eu hier., qui aborde la région par le sud-ouest en cours de matinée., avec un temps couvert et de petites précipitations en Picardie, qui remonteront vers le Nord Pas-de-Calais en fin de journée.Le vent reste faible.Les températures le matin s’échelonnent de4 à Saint Omer et Lumbres6 pour Amiens et Sains en AmienoisLes maximales, elles, sont stables par rapport à hierAprès dissipation des brumes et brouillards matinaux, le temps reste nuageux, avec de possibles averses sur l’est du territoire.Températures de 8 à 16 degrés.En revanche, à partir de jeudi,Le temps sera le plus souvent ensoleillé, avec une atmosphère qui va se faire de plus en plus douce.Les températures seront bien au-dessus des normalesDe 9 à 20 degrés sur la journée.et un ciel qui devrait rester limpide encore toute la journée.De quoi aborder le week-end de Pâques sous les meilleurs auspices.Textes : Thomas Leridez