Météo France : prévisions pour ce mardi 16 juillet (et pour les prochains jours)

Pas de grand changement à attendre pour la météo de ce mardi.Au lever du jour, les nuages sont de retour sur le nord-est de la région. Ils tendent à diminuer en fin de matinée.Ailleurs le temps est déjà largement ensoleillé.Un temps très agréable qui se poursuit cette après-midi, même si un voile nuageux se mêle ponctuellement au paysage. Mais il ne devrait pas gâcher l’ensoleillement, ouf !Le vent lui est variable faible, avec peut-être à prévoir un phénomène de brise sur le littoral.Le matin, de 8 à 15 degrés9 à Compiègne et Thourotte15 à Dunkerque et LeffrincouckeEn journée, les maximales oscilleront entre 21 et 27 degrés22 à calais et Sangatte25 pour Amiens et Chaussoy EpagnyLa masse d’air reste sèche même si le ciel devrait se voiler généralement avec quelques cumulus. On retrouvera notre brise sur le littoral.Températures de 13 à 26 degrés.Notons le passage à partir de la mi-journée d’une perturbation peu active. Le ciel sera donc partagé entre nuages et éclaircies.Quelques gouttes également ne sont pas impossibles de temps à autre, mais de manière très éparse.La dégradation essentiellement nuageuse de la veille se sera évacuée. On sera à l’arrière avec un ciel qui restera partagé.C’est donc un temps mitigé attendu pour cette journée làTempératures en revanche qui grimperont jusque 27 degrés.Textes : Thomas Leridez