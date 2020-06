Météo France : les prévisions pour ce mardi 16 juin (et pour les prochains jours)

► Mardi

Hier, les averses ont touché surtout une partie ouest des Hauts-de-France, la situation évolue aujourd’hui, puisque toute la région est concernée. Des plaques de nuages bas, et pourquoi pas localement de la brume, sont présentes ce matin et donnent un ciel chargé. Dans la matinée les nuages vont prendre de l’ampleur, bourgeonner, et dès la mi-journée des averses éparses vont se développer. Le vent de sud-sud-ouest est faible.

► Dans l’après-midi, les averses vont prendre de l’ampleur et le risque orageux va s’étendre à toute la région. Côté cumuls Météo France parle de 2 à 5 mm, localement 7 à 15 mm, voire 20 mm sur l’ouest. Quant au vent, on peut attendre quelques pointes autour de 40 km/h sous les bonnes averses.

► Températures

Les températures minimales s’échelonnent de 10° à 13° dans les terres, de 12° à 15° en bord de mer, les maximales perdent un petit degré et vont afficher 19° à 23°.

► Mercredi

Pas d’amélioration à espérer, le ciel changeant du matin délivrera quelques ondées puis dans l’après-midi par l’est de la région, nous subirons un retour « pluvio-instable » avec de bonnes averses parfois orageuses qui toucheront une bonne partie de notre territoire. Les minimales seront stationnaires (10° à 15°), les maximales perdront encore un degré (18° à 22°).

► Jeudi

Là non plus, pas mieux ! Beaucoup de nuages et quelques ondées résiduelles le matin.

Reprise de l’activité pluvieuse avec le développement d’averses voire d’orages, dans un ciel chaotique. Minimales de 10° à 14°, maximales de 17° à 21°.

► Vendredi

Pas de changement, la journée débutera « tranquillement » puis par évolution diurne les nuages bourgeonneront pour à nouveau délivrer des averses (voire des orages) l’après-midi. Les températures repartiront à la hausse : 11° à 15° au petit matin, 19° à 22° au meilleur de la journée. (Indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance.

► Qualité de l’air : Nous conserverons une bonne qualité de l'air, en lien avec les averses orageuses annoncées, favorables à la dispersion des polluants. Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France, même s'ils sentent bon, certains produits d'entretien ou parfums peuvent dégrader l'air intérieur. Privilégiez les produits d'origine naturelle et pensez à aérer.

Texte : Anne-Sophie Roquette