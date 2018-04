Météo France : les prévisions pour ce mardi 17 avril (et les prochains jours ensoleillés !)

Les prévisions de Météo France pour ce mardi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Une météo qui n’a pas besoin de mots pour la décrire :Selon, les conditions sont anticycloniques au pire ce matin quelques brumes matinales sur le sud des Hauts-de-France et après, SOLEIL !Pour l’après-midi, tout pareil ! Encore du soleil ! Seuls quelques nuages bas pourraient s’infiltrer sur les côtes…en cours de nuit suivante.Le vent est de secteur sud-sud-ouest faible à modéré.Au lever du jour on attend, 5° à 9°. Quant aux maximales elles amorcent leur fameuse ascension : 18° en bord de mer, 20 et 21° dans l’intérieur.? Soleil et encore plus de douceur nous serons 7 à 10° au-dessus des normales de saison.? Encore et toujours de belles, voire très belles conditions météo. Le vent de sud-ouest souffle à 30 km/h le matin, passera au sud-ouest en faiblissant l’après-midi et les minimales seront à deux chiffres (10 et 11°) les maximales encore plus « chaudes » 24° en moyenne.? Le flux passera au nord, mais le ciel restera estival avec encore de très belles valeurs affichées sur nos thermomètres !Vous l’aurez compris, une belle semaine nous attend pour notre plus grand bonheur !