Météo France : les prévisions pour ce mardi 17 décembre (et le reste de la semaine)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite



Qualité de l’air

Eh oui, et ce n’est pas courant, la perturbation qui nous concerne depuis le début du week-end, va effectuer aujourd’hui son troisième passage sur nos contrées !Au lever du jour, seules les zones littorales sont arrosées. Dans l’intérieur, Météo France annonce de la grisaille avec des nuages bas, mais en se dirigeant vers le sud-est, l’ambiance semble plus lumineuse grâce à un ciel voilé. Le vent est toujours orienté au secteur sud et quelques pointes de 40 à 50 km/h se font remarquer en bord de mer.Dans l’après-midi, notre fameuse perturbation va cette fois-ci, traverser la région d’ouest en est, pour la dernière fois ! A un moment nous aurons tous droit à de la pluie, ce n’est qu’en soirée par les côtes, que le temps redeviendra plus sec.La douceur reste de mise aujourd’hui avec ce matin des températures comprises entre 6° entre 8°.Ce mardi après-midi, le mercure oscillera entre 12° et 15°, mais dès que la perturbation sera passée la masse d’air va très vite se rafraîchir en soirée.: comme annoncé ce week-end, cette journée sera la seule « au sec » ! Brumes et brouillards seront présents partout (sauf sur la zone côtière), mais vont se déchirer pour ensuite nous faire profiter d’un temps plutôt bien ensoleillé dont il faudra profiter ! Les températures seront plus fraîches le matin avec 4° en moyenne, mais sous les rayons du soleil l’après-midi l’ambiance redeviendra douce (11°) !: nouvelle perturbation ! Ses pluies abordent le littoral dans le courant de la nuit, elles gagnent rapidement l’intérieur, et nous passerons la journée sous ces précipitations, qui, localement (Artois, Boulonnais), pourront donner des cumuls d’une bonne dizaine de millimètres. A noter que les températures repartiront à la hausse !: les pluies continues de la veille deviendront averses, de bonnes averses à priori en matinée, qui vont perdre ensuite de leur activité. Le vent redeviendra assez-fort et les températures resteront douces.Elle devrait rester bonne sur l'ensemble de la région, en raison de conditions météorologiques favorables à une bonne dispersion des polluants dans l'air.Petit conseil d’ATMO Hauts-de-France : choisir la marche à pied pour vos trajets diminue de 40% les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires, pensez-y pour vos sorties, mais n’oubliez pas votre parapluie !