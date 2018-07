Météo France : prévisions pour ce mardi 17 juillet et pour les prochains jours

Mardi

L’après-midi

Températures

Pour la suite de la semaine



Mercredi

Jeudi

Et puis vendredi

Comme prévu, des orages se sont développés un peu partout hier dans les Hauts-de-France. La situation s’est calmée. On retrouve ce matin un peu de nuages selon les endroits.Le ciel est encore un peu nuageux mais vous arriverez allègrement à profiter de belles éclaircies.Notez quand même le vent qui évoluera en rafales autour de 50 km/h.La bonne nouvelle, c’est qu’on change de masse d’air et que l’atmosphère sera moins étouffante.Les températures en matinée varient entre15 à Saint Omer et Saint Momelin17 à Dunkerque et LeffrincouckeEn journéeLes maximales perdent 4 à 5 degrés22 à Calais et Marck26 à Lille et LommeOn se réveillera avec quelques brumes sur une large partie du littoral. Mais tout cela se dissipe assez vite notamment grâce à une petite brise marine.C’est donc une belle journée bien ensoleillée qui nous attend.Températures de 14 à 26 degrésOn restera en marge d’une perturbation qui passe sur l’ouest de la France.On aura ainsi quelques nuages d’altitude qui débordent, mais rien qui n’empêchera l’ensoleillementTempératures de 15 à 28 degrésLa journée sera encore calme dans l’ensemble, à ceci près que l’on devrait avoir en fin de journée une petite dégradation pluvieuse sur l’est des Hauts-de-France.Et on retrouvera un temps très chaud, avec des températures jusqu’à 29 degrés.Textes : Thomas Leridez​​​​​​​