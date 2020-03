Météo France : les prévisions pour ce mardi 17 mars (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

L’Oise et l’Aisne restent toujours en vigilance orange crues, après les pluies de ces derniers jours, L’Oise Moyenne peut toujours déborder.Ce mardi, nous restons sous l’influence de hautes pressions, qui favorisent la formation de brumes et de brouillards. En cours de matinée, ils disparaissent et laissent la place à de belles éclaircies sur l’ensemble des Hauts-de-France.Dans l'après-midi, nous restons en conditions anticycloniques, ce qui nous donne de belles périodes ensoleillées sur le nord-ouest, et un ciel plus nuageux sur le sud-est.Les températures ce matin seront en baisse : 3°C à Valenciennes et Saint-Amand les Eaux, 7°C à Laon et Suzy.Les maximales, elles, seront douces pour la saison : 13°C à Saint Omer et Ecques, 15 pour Amiens et Louvrechy.Pour la suite de votre semaine,, la matinée sera belle mais en cours d'après-midi, un front peu actif tente de s’inviter par les îles britanniques, mais uniquement sous forme nuageuse. A priori pas de précipitations, et la douceur des températures commence à se confirmer. 5 à 16 degrés sont attendus sur l’ensemble de la journée., on retrouve la perturbation de mercredi, sur le nord de la région avec possibilités de quelques gouttes, tandis qu’ailleurs, les apparitions du soleil seront plus fréquentes.Enfin, le ciel sera encore bien chargé avec des pluies passagères, cette fois un peu partout. Prévoyez des températures de 5 à 10 degrés.Ce mardi, malgré une légère augmentation des concentrations de particules en suspension, la qualité de l'air restera bonne sur les Hauts-de-France.Le saviez vous ? Nos déchets et leur traitement génèrent également de la pollution de l'air. En réduisant nos emballages et en choisissant des alternatives durables, nous pouvons aussi rendre l'air meilleur !