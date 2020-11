Météo France : prévisions pour ce mardi 17 novembre et pour les prochains jours

► MardiOn se réveille avec des brumes et brouillards présents en début de journée dans l’Oise et le sud de l’Aisne.Les nuages bas seront bien installés, ne laissant percer que de rares trouées et encore uniquement sur le sud de la région.Heureusement au fil des heures, les éclaircies arrivent à se faire une place plus large, offrant ainsi davantage de luminosité un peu partout. Ceci ces passages ensoleillés devraient être plus affirmés en se rapprochant de la frange littorale. Le vent soufflera encore en rafales.► TempératuresTempératures le matin de 7 à 12 degrés7° à Château Thierry et Monnes12° à Boulogne-sur-Mer et AudressellesEn journée, 12 à 15 degrés attendus13° à Saint Quentin et Péronne14° à Saint Omer et Lumbres► MercrediAprès dissipation de la grisaille des premières heures du jour, c’est un temps bien éclairé qui occupera le terrain dans une atmosphère qui restera douce. En fin d’après-midi toutefois, le ciel se charge à l’approche d’une perturbation pour la soirée.Températures de 7 à 15 degrés.► JeudiLe front instable nous quitte en matinée, avant que le ciel ne se calme même s’il pourra encore lâcher quelques gouttes ici ou là. Le vent sera encore fort jusque 80km/h par moment.► Et enfin vendrediLes éclaircies se maintiennent dans l’intérieur alors qu’un large littoral est envahi par une couverture nuageuse porteuse de pluies éparses. le tout dans une ambiance qui se sera bien rafraichi.► QUALITE DE L’AIRLes vents soutenus et les pluies permettront une bonne dispersion des polluants.On continue donc à bien respirer en ce moment dans la région avec des températures encore douces qui limitent les émissions de polluants liées au chauffage domestique.Texte : Thomas Leridez