Météo France : les prévisions pour ce mardi 18 août (et les prochains jours)

Températures

Météo des plages

Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l'air

Après une nuit calme et sèche, à l’exception du littoral où quelques averses peuvent persister, le début de journée se passe sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec toujours quelques gouttes possibles à la côte, selon Météo France. Mais plus les heures passent, et plus les nuages se font menaçants partout.La preuve dans l'après-midi, personne n’est à l’abris d’une ou plusieurs averses. Elles pourront encore être orageuses dans l'Aisne. Les cumuls seront souvent faibles, tout comme le vent en moyenne, car sous les orages quelques rafales autour de 40 ou 50 km/h sont envisageables.Les températures ce mardi matin sont comprises entre 12 et 17 degrés : 14° à Lille et Mons-en-Baroeul, 15° pour Abbeville et Ergnies.Dans l'après-midi, le mercure varie de 21 à 26 degrés : 23° à Saint-Omer et Saint-Momelin, 25° à Compiègne et Lachelle.Le temps sera encore bien changeant, alternant entre nuages, éclaircies et averses, mais a priori sans orage à la côte…Mais les températures s’en ressentent, 21 à 23 degrés les pieds dans le sable. Les pieds dans l'eau, ce sera plutôt 19 à 21 degrés.Le vent évoluera au sud-ouest, soufflant, au plus fort, force 3 à 4. Sous les averses il peut se renforcer. On notera une mer peu agitée de la baie des Somme à la mer du Nord.L'indice UV lui ce mardi, sera de 4 en moyenne sur l'ensemble du rivage des Hauts-de-France.Mercredi, la matinée nous offrira un peu de répit avec un ciel assez lumineux, avant qu’une nouvelle perturbation atlantique ne nous concerne. La couverture nuageuse s’épaissit donc au fil des heures, et les pluies nous abordent par le sud-ouest avant de se faire continues partout.Jeudi, à l’arrière du front passé la veille, la situation est plutôt calme et ensoleillée. En revanche, les températures seront chaudes à nouveau, jusqu'à 29 degrés.Mais elles redescendent vendredi, au vu de ce qui nous attend. A savoir nuages et fréquentes averses.Ce mardi, la qualité de l'air sera bonne dans l'ensemble de la région Hauts-de-France. Pas de souci.Et puis le conseil du jour : avec la rentrée qui approche prenons de nouvelles habitudes de déplacements, privilégiez les transports en commun, la marche ou encore le vélo afin de préserver la qualité de l'air.Restez néanmoins vigilant et respecter les gestes barrières recommandésRetrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air du www.atmo-hdf.fr