Météo France : prévisions pour ce mardi 18 février et pour les prochains jours

► MardiLe 49ème jour de l’année démarre sous un ciel changeant, mélangeant éclaircies, passages nuageux et averses plus ou moins éparses.Le vent orienté au secteur sud-ouest reste soutenu avec des rafales de 40 à 60 km/h d’est en ouest.Pour l’après-midi pas de réel changement, c’est en soirée que le ciel va se couvrir à l’approche d’une perturbation qui va traverser la région en cours de nuit avec des pluies faibles à modérées (grésil et coup de tonnerre possibles).Le vent reste sensible (rafales de 40 à 75 km/h) et va se renforcer en première partie de nuit (rafales de 50 à 90 km/h ponctuellement 100 km/h en bord de mer) avant de faiblir ensuite.► TempératuresLes minimales prévues par Météo France vont de 3° à 5° dans les terres, de 7° à 8° sur la côte, les maximales vont de 9° à 11°.► MercrediLa zone de mauvais temps de la nuit nous quitte par l’est au petit matin, ensuite le soleil revient en matinée mais les nuages lui laisseront peu de répit, puisque très vite dans l’après-midi ils feront leur retour et apporteront des pluies éparses. Le vent d’ouest sera modéré à assez fort par moment, rafales de 40 à 50/55 km/h. Minimales de 3° à 5°, maximales de 8° à 10°.► JeudiPas mieux qu’un ciel chargé avec des petites pluies qui deviendront continues en soirée et nuit suivante. Le vent sera hélas toujours de la partie rafales de 50 à 80 km/h en journée atteignant 90/95 km/h dans la nuit sur la façade maritime.► VendrediA priori une journée au sec avec plus ou moins de nuages (nous devrions être en marge d’une dégradation située sur la Manche). Le vent faible du matin, deviendra modéré avec rafales de 40 à 75 km/h l’après-midi.► Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-FranceDu fait des conditions météorologiques encore bien perturbées, les polluants n'auront pas l'occasion de s'accumuler, et la qualité de l'air restera bonne sur la région. Les concentrations en ozone devraient toutefois être un peu plus élevées sur le littoral, entre Dunkerque et Boulogne-sur-Mer.Texte : Anne-Sophie Roquette