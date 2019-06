Météo France : les prévisions pour ce mardi 18 juin (et pour les prochains jours)

Mardi

Comme annoncé la semaine dernière, à peine « arrivée », la bulle anticyclonique qui nous a protégé hier, se décale vers la Pologne et la Russie. Nous retrouvons sur la région des pressions faiblement dépressionnaires, selon Météo France.La matinée se déroule sous un voile de cirrus (nuages d’altitude) qui ont envahi la région en cours de nuit. Il faut noter que l’impression de beau temps se maintient et que le vent établi au secteur est reste faible.La couverture nuageuse va se renforcer et par l’ouest va arriver une dégradation pluvio-instable. Dans un premier temps, seules les zones littorales sont concernées par les averses peu importantes sur le plan des cumuls, mais si des orages se développent ils pourraient « gonfler » les cumuls et surtout apporter de la grêle. Cette dégradation orageuse va tous nous concerner la nuit prochaine. Le vent soufflera en rafales sous les orages (donc à priori plus en soirée) de 70 à 80 km/h.Les minimales s’échelonnent de 9 à 14°et apportent localement un peu de fraîcheur, car la suite de la journée va se dérouler dans la chaleur : 19 à 23° en bord de mer 25 à 29° dans l’intérieur.Averses régulières tout au long de la journée, et certainement une nouvelle dégradation orageuse en fin d’après-midi sur l’est de la région (surtout sur l’Aisne et de Valenciennes à Avesnes-sur-Helpe). Les températures moyennes resteront supérieures aux valeurs de saison 16° et 23°.La masse d’air semble rester instable. La matinée sera à priori « au sec » et les averses reprendront l’après-midi (épargnant peut-être le bord de mer) Les températures baisseront un peu : 12° et 20° en moyenne.Jour de l’été calendaire, le temps devrait rester sec, plus ensoleillé sur le Nord que sur le Sud de la région, et les températures moyennes vont grappiller un petit degré 11° et 21° (indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance).Textes : Anne-Sophie Roquette