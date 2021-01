Météo France : prévisions pour ce mardi 19 janvier et pour les prochains jours

► Mardi

Nous passons sous le joug d’un vaste système dépressionnaire sur le proche Atlantique et qui va piloter 2 fronts chauds successifs.

On se réveille donc avec un temps bien couvert et des averses nombreuses et déjà généralisées. Le vent sera de sud-ouest modéré à assez fort, avec des pointes en moyenne jusque 70 km/h voire 80 sur le littoral du pas de calais.

En journée, la situation s’améliore. Les pluies s’estompent, et le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, avec un ciel voilé qui devient plus lumineux par le sud des Hauts-de-France. Le vent reste bien sensible comme le matin.

► Températures

Les températures le matin, 2° à 7 degrés :

4° à Lille et Ronchin

5° pour Abbeville et Ercourt

Pour les maximales, 6 à 11 degrés :

8° à Beauvais et Velennes

9° à Valenciennes et Thun-Saint-Amand

► Mercredi

Un front perturbé stationne sur la région, apportant de faibles pluies matinales au nord.

L’après-midi, les gouttes disparaissent et le ciel devient plus lumineux avec même de belles trouées. On gardera encore du vent en rafales.

Températures de 5 à 10 degrés

► Jeudi

En matinée, temps couvert et pluvieux. Une accalmie temporaire se met en place en mi-journée, avant au fil des heures, les pluies qui reviennent par la Picardie.

Et enfin,

► Vendredi

Les nuages devraient toujours prédominer, mais dans une ambiance sèche, et à priori avec des éclaircies bien agréables.

► QUALITE AIR

La qualité de l'air devrait rester moyenne ce mardi sur l'ensemble de la région. Un régime de vents soutenus, à partir de ce soir, ainsi que des précipitations demain devraient permettre de maintenir des concentrations relativement faibles en particules, et modérées en ozone.

Prévisions signées Atmo Hauts-de-France qui surveille chaque jour l'air que nous respirons grâce à plus de 45 stations de mesures fixes réparties dans toute la région."

