Météo France : prévisions pour ce mardi 19 juin et pour les prochains jours

Mardi

L’après-midi

Les températures de ce 19 juin

Mercredi



Jeudi



Vendredi

Les hautes pressions nous placent aujourd’hui dans un flux d’ouest, ce qui ramène l’humidité présente en Manche et comme bien souvent lors de conditions anticycloniques,donc avec des brumes ou des brouillards, rendant les visibilités médiocres.En début d’après-midi ce sont encore les nuages qui vont tenir les rênes, puispar le sud-est de la région,, mais sur le littoral de la Manche les nuages vont bien résister ne laissant que très peu de place aux rayons de soleil !En toute fin de nuit, grâce à la couverture nuageuse qui évite aux thermomètres de baisser nous attendonsQuant aux maximales, elles continuent à monter un peuNuages bas et brumes matinales au nord d’une ligne Beauvais/Valenciennes. Au sud de cette ligne le soleil est déjà présent. Pour la suite de la journée il va s’imposer partout, il va donc faire très beau sauf peut-être encore une fois sur le littoral de la Manche qui semble conserver quelques nuages bas. Beau et CHAUD !! Les minimales de 11 à 14° rien de particulier, en revanche les maximales font un bond en avant pour nous offrir certainement la journée la plus chaude de la semaine 16 à 20° près des côtes mais 23 à 28° dans l’intérieur !Nous devrions basculer dans un flux de nord. Un anticyclone va venir se mettre en place sur l’ouest de l’Irlande, et malheureusement dans ce flux de nord un petit « front peu actif » va descendre sur la région, ciel chargé et faibles précipitations qui descendent sur le sud puis retour par le nord dans l’après-midi de belles éclaircies. Les minimales seront à peu près du même ordre que la veille, en revanche chute des maximales 16 à 22° d’ouest en est.L’anticyclone nous apportera une belle journée du matin au soir, tout au plus des cumulus de beau temps pourront se former l’après-midi, mais l’atmosphère sera plus fraîche : 8 à 11° au lever du jour, 17 à 21° au meilleur de l’après-midi. (Indice de confiance pour cette échéance de 4 sur 5)Textes : Anne-Sophie Roquette