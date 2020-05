Météo France : les prévisions pour ce mardi 19 mai (et pour les prochains jours)

► MardiLa semaine a bien démarré côté météo et les bonnes conditions se poursuivent encore aujourd’hui. On se réveille avec des nuages bas toutefois qui se mettent en place sur la frange littorale avec quelques brumes. Partout ailleurs, grand beau temps dès les premières heures.Au fil des heures, le soleil continue de régner en maître. Peut être encore quelques petits nuages à la côte qui pourraient être possibles localement, mais moins présents que le matin et uniquement en début d’après-midi.► TempératuresLes températures de votre mardi matin varient entre 4 et 12 degrés4° à Saint Quentin et Gricourt9° à Saint Omer et SalperwickEn journée, 15 à 24 degrés22° pour Amiens et Bertangles24° pour Arras et Roclincourt► MercrediEncore des nuages bas côtiers qui se développent. Ils seront moins épais encore que les jours précédents et disparaissent assez vite.Le soleil dominera une nouvelle fois l’ensemble des Hauts-de-France pour le reste de la journée.Températures de 9 à 26 degrés…► JeudiPour ce jour férié, le temps sera encore bien lumineux et bien chaud. Ceci dit, le ciel va commencer à composer avec un voile de nuages d’altitude qui annonce un changement de situation pour le lendemain.Les températures gagneront encore quelques degrés.► Et vendrediÀ l’avant d’une perturbation, le ciel se fait de plus en plus couvert au fur et à mesure que la journée se déroule, avec des averses possibles en fin de journée.► QUALITE DE L’AIRLes concentrations en ozone devraient être suffisamment modérées pour que la qualité de l'air soit bonne dans l'ensemble de la région.Pour préserver l'air, privilégiez les modes de transports doux comme la marche, le vélo ou la trottinettePlus d'infos sur atmo-hdf.frTexte : Thomas Leridez