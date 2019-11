Météo France : les prévisions pour ce mardi 19 novembre (et les prochains jours)

Températures



Les tendances Météo France pour la suite

Petite « pause » dans le mauvais temps, grâce aux conditions qui redeviennent faiblement anticycloniques. Comme le ciel s’est bien éclaircit durant la nuit, l’ambiance est brumeuse par endroits ce matin, et Météo France prévoit même du brouillard sur l’est de la région.Plus à l’ouest le soleil se manifeste déjà, mais dans la fraîcheur !Dans l’après-midi nous allons conserver l’impression de beau temps, hormis peut-être sur l’extrême est des Hauts-de-France, où les nuages bas peuvent tarder à se dissiper.Les minimales sont bien descendues 0° et 1° sous-abri dans l’intérieur, 3° à 6° en bord de mer, alors soyez prudents sur les routes car elles peuvent être glissantes.Les températures maximales seront aussi en baisse par rapport à hier, 5° à 9° au meilleur de la journée.: journée la plus fraîche de la semaine ? Cela se pourrait bien ! Avec des minimales de -1° à +1° et des maximales de 4° à 6°, l’ambiance sera « glaciale » ! Et pour cause, nous démarrerons la journée sous la grisaille pour la terminer sous les nuages avec des éclaircies, plus timides dans les terres qu’en bord de mer.: toujours de la grisaille le matin, mais des éclaircies plus franches que la veille l’après-midi ! Les températures remonteront légèrement : 1° et 2° au petit matin, mais 8 à 10° l’après-midi.: un peu plus de « douceur », 2° à 5° pour les minimales, 8° à 11° pour les maximales. Et côté ciel, la grisaille matinale devrait céder sa place à des nuages élevés l’après-midi (indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance).