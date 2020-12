Météo France : prévisions pour ce mardi 1er décembre et pour les prochains jours

En raison d’un mouvement de grève au sein de Météo France, ce bulletin météo sera moins précis qu’habituellement.► MardiLe passage d’une petite dégradation pendant la nuit va s'évacuer en matinée. À l’arrière, le ciel sera changeant sur les 2/3 est des Hauts-de-France.Dans l’après-midi, c’est partout que le temps alternera entre petites pauses ensoleillées, et de nombreux nuages plus ou moins porteurs d’averses.Le vent sera sensible toute la journée, avec des pointes jusque 40 ou 50 km/h.► TempératuresLe vent accentue la sensation de froid, même si le matin les minimales remontent un peu par rapport à hier :3° quand même à Beauvais et Haucourt9° à Dunkerque et Fort MardyckDans l’après-midi :8 à 11° degrés en moyenne avec 9° à Saint-Quentin et Hargicourt 10° à Saint Omer et Arques.► QUALITE AIRLa qualité de l'air devrait être bonne dans les Hauts-de-France grâce aux vents soutenus et l'arrivée de masses d'air qui devraient être peu chargées en polluants. Avec le froid qu’il fait, la température recommandée en intérieur est de 19°C.Le chauffage émet des particules polluantes dans l'air ; il est donc conseillé de ne pas surchauffer.Texte : Thomas Leridez