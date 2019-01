Météo France : les prévisions pour ce mardi 1er janvier 2019 (et les jours suivants)

© Météo France

. Ceci étant, quelques formations de brume se développent encore çà et là, mais cela s'amoindrit par rapport à ces derniers jours. Notons égalementpossibles à l'est du territoire.L'après-midi, très affaiblie par son arrivée dans un contexte anticyclonique, et qui ne donne que deset ne provoque pas de cumuls importants.Elle va néanmoins suffire pour réorganiser la masse d’air, car après son passage, le flux s’oriente au nord venant rafraîchir l’atmosphère, et surtout les éclaircies reviennent par le nord en cours de soirée : les minimales se maintiennent avec des valeurs deMais les maximales, elles, entament une légère baisse :La dégradation de ce mardi a réorganisé la masse d’air, puisqu'elle, dominée par les éclaircies., mais le temps reste globalement sec, mais hélas, après dissipation de la grisaille matinale, le temps reste bien gris durant toute la journée !