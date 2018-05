Météo France : prévisions pour ce mardi 1er mai et pour les prochains jours

Mardi 1er mai

Dans l’après-midi

Températures

La suite de votre semaine dans les Hauts-de-France.



Mercredi



Jeudi



Vendredi

La dépression responsable de l’instabilité d’aujourd’hui se décale la nuit prochaine par les frontières belges. Place à une masse d’air humide, avec un ciel couvert en début de journée, notamment avec des nuages bas…L’impression de grisaille sera moindre en allant vers l’est.L’amélioration se poursuit. Les éclaircies reviennent en force pour ce 1er mai dans le ciel des Hauts de France. Le temps sera donc majoritairement sec, même si quelques gouttes anecdotiques sont possibles…, les températures sont fraiches pour la saison, et bien sur en dessous des normales avec 3 à 7 degrés attendus4 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux5 à Saint-Omer et Helfautles maximales sont en hausse, variant entre 12 et 14 degrés12 à Boulogne et Le Portel14 à Lille et Armentièresmais vite contrarié par l’arrivée d’une perturbation par le littoral. Dans l’après-midi, les nuages prennent possession du ciel avec quelques pluies faibles.On aura à nouveau du vent en pointes jusque 50.Températures de 5 à 16 degrésBelle journée avec un temps lumineuxTempératures de 6 à 16 degrésC’est la même journée que jeudi, avec des conditions qui deviennent de plus en plus anticycloniques.Températures de 5 à 17 degrésTextes : Thomas Leridez