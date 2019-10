Météo France : les prévisions pour ce mardi 1er octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Cette nuit, une perturbation est arrivée sur la région s’installant avec son lot de nuages et de petites pluies dans un premier temps. Dans un second temps, en fin de nuit, c’est le front froid qui aborde la région. Par l’ouest d’abord avec des pluies marquées et parfois orageuses qui ensuite traversent la région dans la matinée, laissant à l’arrière un ciel de traîne actif, avec de fréquentes averses pouvant toujours devenir orageuses. Le vent orienté à l’ouest sud-ouest souffle en rafales sur toute la région de 40 à 60 km/h.Dans l’après-midi ce régime d’averses se poursuit (toujours fréquentes, soutenues et parfois orageuses) ce n’est que demain en fin de nuit qu’elles vont disparaître (le risque orageux en revanche cesse en cours de nuit). Le vent va basculer un peu plus au sud et souffle encore en rafales de 40 à 60 km/h.Les cumuls de précipitations peuvent être conséquents sur la période, Météo France parle de 7 à 10 mm voire localement 15 mm au sud d’une ligne Rouen/Saint-Quentin, 15 à 30/35 mm au-dessus de cette ligne.Les températures sont stationnaires par rapport à hier, 14 et 15° ce matin, 17 à 20° cet après-midi.quelques résidus nuageux et pluvieux en début de journée, ensuite la masse d’air va s’assécher, et soleil et nuages feront bon ménage pour la suite. Le vent aura basculé au nord-ouest, il sera modéré avec quelques pointes de 40 à 50 km/h. Les températures vont bien baisser, 7 à 12° des terres vers le bord de mer au lever du jour, 13 à localement 16° "au meilleur" de l’après-midi !belle journée mais fraîche ! Le soleil côtoiera quelques bancs de nuages moyen/élevés jusqu’en cours d’après-midi. Minimales de 2 à 6° dans l’intérieur, de 6 à 10° en bord de mer, maximales de 13 à 16°.après le passage d’une dégradation affaiblie en cours de nuit nous retrouverons un ciel variable avec quelques ondées éparses, le vent d’ouest sera à nouveau sensible (pointes de 40 à 65 km/h) minimales de 6 à 11°, maximales de 16 et 17° (indice de confiance de 3 sur 5).