Météo France : prévisions pour ce mardi 1er septembre (et pour les prochains jours)

► MardiEn ce 1er septembre, 245ème jour de l’année, jour de rentrée des classes et de l’automne météorologique, les conditions météo sont relativement calmes et agréables !En effet, tout au long de la journée le ciel nous offre tantôt des passages nuageux, tantôt des éclaircies. À noter que localement au lever du jour des bancs de brume sont possibles et que quelques gouttes anecdotiques peuvent s’échapper des nuages en journée. Le vent est orienté au secteur est-nord-est, il est faible mais devient modéré sur la façade Est de la région l’après-midi.► TempératuresLe fait marquant de cette journée c’est la « fraîcheur » matinale ! Dans l’intérieur, Météo France annonce des valeurs allant de 7° à 10°, de 11° à 14° sur la côte.Les maximales sont identiques à celles d’hier et s’échelonnent de 19° à 21° du nord au sud des Hauts-de-France.► Mercredi : À priori nous nous dirigeons vers « la plus belle journée de la semaine ». Quelques nuages çà et là, beaucoup de soleil mais encore des minimales fraîches pour la période (de 5° à 9° dans les terres, de 9° à 14° en bord de mer), bonne nouvelle côté maximales puisqu’elles vont remonter légèrement : 19° à 23°. En fin de journée, par l’ouest, arriveront des nuages d’altitude annonciateurs de la prochaine dégradation.► Jeudi : Lentement mais sûrement la dégradation, annoncée la veille au soir, va progresser sur nos départements. Le ciel va se charger de nuages et finira par donner quelques pluies faibles l’après-midi. Avec cette zone de mauvais temps, le vent va se renforcer (rafales sur le quart nord-ouest de 40 à 55 km/h). Minimales de 9° à 14°, maximales de 20° à 25°.► Vendredi : Il fait bon vivre dans notre région ! Vous le savez bien sûr, et la perturbation affaiblie de la veille va le découvrir, en « posant ses valises » une deuxième journée ! Autrement dit, elle va onduler, laissant le ciel chargé de nuages porteurs de petites pluies faibles et éparses. En revanche, elle est accompagné d’air doux, ce qui fera faire un « bond en avant » à nos thermomètres : 15° à 17° au petit matin, 20° à 25° l’après-midi.► Qualité de l’air : La qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble de la région. Petit rappel d’ATMO Hauts-de-France : Malgré les idées reçues, bougies, encens et parfums dégradent l'air de votre intérieur. Pour mieux respirer chez vous, limitez leur utilisation et pensez à aérer !Texte : Anne-Sophie Roquette