Météo France : prévisions pour ce mardi 2 juillet (et pour les prochains jours)

Mardi



Températures



Mercredi

Jeudi et vendredi

Des nuages bas se sont invités cette nuit par le nord-ouest, ils nous donnent un ciel plus chargé sauf sur le sud de la région qui garde un temps bien dégagé pour commencer la journée. Lorsque ces nuages bas vont se dissiper, la suite de la journée va se dérouler un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec un petit vent installé au nord-nord-est faible à modéré.Petite fraîcheur en ce qui concerne les minimales prévues par Météo France, de 9 à 14° dans l’intérieur, de 14 à 16° en bord de mer.Les maximales restent « de saison » voire légèrement au-dessus, avec 20 et 21° en bord de mer, 22 à 25° dans les terres.Le temps va rester sec et bien ensoleillé. Seuls quelques nuages (d’altitude en majorité) vont circuler sur la région.Le vent sera sensible sur l’ensemble de nos départements avec des pointes autour de 40/45 km/h.Les minimales iront de 10 à 15°, les maximales de 21 à 25°.Ce sont deux très belles journées d’été qui nous attendent avec des températures qui vont repartir à la hausse l’après-midi.21 à 23° en bord de mer, 23 à 27° ailleurs pour jeudi,19 à 22° sur la façade maritime et de 25 à 27° dans l’intérieur vendredi.Textes : Anne-Sophie Roquette