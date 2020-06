Météo France : les prévisions pour ce mardi 2 juin (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Qualité de l'air

Notre anticyclone se décale légèrement, les pressions repartent doucement à la baisse, et un système dépressionnaire se positionne sur le sud-ouest de la France, selon Météo France. Ce mardi, nous restons encore à la marge de cette dégradation et, dès la matinée, notre ciel se fait bien lumineux, tout juste zébré de quelques nuages élevés.Dans l'après-midi, la situation évolue peu, la masse d'air se réchauffe, et le léger voile de nuages élevés s'accompagne par évolution diurne de cumulus de beau temps. Le vent de nord à nord-est reste faible à modéré tout au long de la journée.Avec 12 à 15 sur le côtier, 10 à 14 dans l'intérieur, les minimales grappillent un ou deux degrés.Les maximales sont, elles, largement au-dessus des moyennes de saison et affichent 25 à 29 dans les terres, 20 à 24 au littoral.Mercredi, l'arrivée d'air froid en altitude déstabilise la masse d'air : le matin le ciel est nuageux et quelques ondées sont attendues sur l'est des Hauts-de-France, puis, dans l'après-midi, la nébulosité se renforce et des ondées, parfois orageuses sur le sud-est de la région se développent alors. Les minimales affichent 11 à 15, les maximales, en baisse, 22 à 25.Jeudi, les conditions restent dépressionnaire et un flux de nord modéré vient refroidir notablement la masse d'air amenant une chute sensible des températures, avec des minimales de 9 à 13 et surtout des maximales qui perdent jusque 10° et affichent 16 à 19. Enfin vendredi, le ciel est nuageux et porteur de petites ondées, toujours sous des températures bien fraîches.Ce mardi, la qualité de l'air sera bonne près du littoral nord et moyenne sur le reste de la région, les concentrations en ozone restant stables en raison des conditions météo.Pour vos déplacements, privilégiez les moyens de transport moins polluants, comme le vélo, la marche ou les transports en commun tout en respectant les gestes barrières recommandés, tels le port d’un masque et la distanciation d’un mètre, le virus étant toujours bien présent !