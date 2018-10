Météo France : les prévisions pour ce mardi 2 octobre (et pour les prochains jours)

Mardi

Il va être bien gris et « humide » ce mardi, selon Météo France.Une dégradation est arrivée durant la nuit,Le vent qui est passé à l’ouest, est sensible avec des pointes de 40 à 60 km/h (60 sur les caps).Ce vent d’ouest va également amener de l’air plus doux. Vous remarquerez que cela ne se voit pas encore au lever du jour, principalement sur la moitié sud de la région, où par endroits nous ne sommes pas loin des gelées(bruines) certes ne donneront pas de cumuls importants, mais. Quant au vent il est modéré à assez-fort sur l’ensemble de la région.Après dissipation des éventuelles grisailles matinales et disparition des quelques gouttes résiduelles, le soleil va peu à peu chasser les nuages annonçant dans l’ensemble une journée bien ensoleillée. Minimales et maximales seront « de saison » 9° et 17° en moyenne.Le matin encore de la grisaille (sans doute plus présente sur les zones maritimes mais aussi sur la Picardie où des brumes voire brouillards importants pourraient se former). Ensuite l’évolution semble rapide avec le. Côté températures les minimales seront stables et les maximales gagneront 2 à 3° avec une moyenne de 20° sur la région.Même si les pressions seront en baisse,(avant une dégradation pour le week-end ?) les minimales afficheront une petite baisse, en revanche les valeurs de l’après-midi resteront douces pour la saison.Textes : Anne-Sophie Roquette