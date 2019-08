Météo France : prévisions pour ce mardi 20 août et pour les prochains jours

Mardi

Dans l’après-midi



Températures

Pour la suite dans les Hauts-de-France ?



Mercredi

Jeudi

Et vendredi ?

Une petite poussée anticyclonique va faire grimper les pressions dès aujourd’hui.Au lever du jour, quelques brumes peuvent apparaître. On commencera la journée par la fin du temps de traine, avec encore quelques averses éparses ici ou là.Les conditions se calment, même si, dans l’intérieur, quelques gouttes restent toujours possibles. Et comme aujourd’hui, elles s’estomperont au fur et à mesure, et le soleil réussira à s’imposer à l’arrière. On notera le vent aussi, toujours sensible jusque 40 km/h.Au petit matin, le thermomètre évolue entre 9 et 15 degrésUn petit 9 degrés à Saint Quentin etEt 11 à Saint OmerAvec des maximales entre 19 et 22 degrés, votre mardi sera le jour le plus frais de la semaine21 à Lille et22 à SenlisLa journée débutera par des formations brumeuses assez marquées un peu partout. On pourra localement aller jusqu’au brouillard.Mais ces réductions de visibilité disparaissent rapidement en matinée.Le ciel se fait alors voilé mais n’empêche pas un ensoleillement généralisé.Températures de 11 à 23 degrésLa journée se lèvera sous un ciel parfois complètement dégagé.En journée, quelques cumulus peuvent bourgeonner par effet diurne mais sans réelle incidence.Un anticyclone sera bien installé sur la région. Les champs de pression élevés maintiendront des conditions de beau temps généralisé.Et les températures seront en hausse, jusque 25 degrés.Texte : Thomas Leridez