Météo France : prévisions pour ce mardi 20 mars, 1er jour du printemps et pour les prochains jours

Mais pas seulement. En effet l’anticyclone, venant se centrer sur l’Irlande, va générer un flux de nord sur notre région dans lequel de l’air plus humide va descendre de la mer du Nord.Après une nuit plutôt calmeces faibles précipitations descendent ensuite vers le sud de la région mais rapidement les flocons seront remplacés par de la pluie (faible) mais qui en arrivant sur des sols gelés pourraient occasionner quelques phénomènes glissants donc,! Le vent orienté au nord en profite également pour se renforcer (rafales de 60 km/h sur la façade ouest de la région).Avant que le « redoux » n’arrive avec l’onde qui va nous concerner dans la matinée,, l’anticyclone nous protégeant un peu plus, les éclaircies reviennent par le nord, les nuages resteront présents un peu plus longtemps sur le sud. Hélas nous gardons notre fameux vent de nord sensible (rafales de 40 à 50 km/h) qui va contrarier la montée des températures (malgré l’ensoleillement) car il y a encore de l’air froid en altitude (à 1500 m). Toutefois par rapport à hier, nous regagnons quelques degrés les maximales du jour s’échelonnant de 6° à 8°.Nous gardons nos conditions anticycloniques, mais. En matinée ses nuages sont présents sur une petite moitié ouest (quelques gouttes sont possibles) tandis qu’à l’est nous pourrons avoir quelques brumes.en progressant vers l’est de la région et en se « désagrégeant » littéralement,pour tout le monde ! Le vent de nord reste modéré, et les températures encore fraîches le matin (-1° en moyenne), stationnaires pour l’après-midi (6° à 8°).Une dégradation va toucher le Benelux. Elle arrive par le nord-ouest en fin de nuit.le long de la frontière (voire un peu neige en Avesnois/Thiérache, sans conséquence).Dans l’après-midi nous espérons plus d’apparitions du soleil sur le littoral. Quant au vent, faible le matin, il se renforcera avec des rafales de 40 à 50 km/h ; Les températures minimales continuent à remonter même si localement de faibles gelées seront présentes et dans l’après-midi l’air doux de la dégradation fera monter le thermomètre jusqu’à 9°.Une matinée plutôt lumineuse avant l’arrivée par l’ouest d’une nouvelle dégradation accompagnée de pluies faibles et éparses et d’un vent fort (40 à 60 km/h en rafales) qui va basculer au secteur sud faisant remonter les températures, les valeurs négatives du petit matin disparaissent (4° en moyenne) les maximales sont stationnaires par rapport à la veille.Textes : Anne-Sophie Roquette.