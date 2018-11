Météo France : prévisions pour ce mardi 20 novembre et pour les prochains jours

Mardi

Le dicton du jour colle plutôt bien à ce que nous réserve le ciel aujourd’hui, puisque c’est un temps bien hivernal qui nous attend !Sont épargnés le Nord, le Pas-de-Calais, et le nord de la Somme qui restent sous les nuages. Le vent de nord-est souffle modérément, quelques rafales (40/50 km/h) concernent le littoral.Les minimales sont 3 à 4° sous les valeurs de saison (-1° à +1° dans les terres, 1° à 3° en bord de mer) mais avec le refroidissement éolien le « ressenti » est proche des -5 degrés.Les faibles averses de neige progressent lentement, néanmoins toute la Picardie est concernée (sauf le bord de mer), puis ce sera au tour de la plaine d’Arras à l’Avesnois (les flocons se mêleront à la pluie dans un premier temps), et en soirée, les hauteurs du Pas-de-Calais verront arriver quelques flocons. Sur 24h, l’ensemble de ces précipitations hivernales ne semble pas important, sols blanchis à 1 cm en général, 1 à 3 cm sur l’Oise et l’Aisne, au plus 5 cm du Pays de Thelle au Pays de Bray. (Attention en fin de journée aux phénomènes de « regel »). Quant au vent de l’après-midi, même si il faiblit, des rafales autour de 50 km/h persistent sur la mer du Nord.Les maximales du jour seront les plus « fraîches » de la semaine et affichent 2 à 4°, n’oubliez pas les bonnets et les écharpes !Il commence sous la grisaille, puis des éclaircies reviennent plus généreuses sur l’ouest que sur l’est de la région, qui subira l’arrivée de nuages associés au mauvais temps du sud de la France. Les températures minimales restent fraîches (0° en moyenne) les maximales commencent à se rapprocher des valeurs de saison (7° en moyenne).Après dissipation des grisailles matinales, place à un ciel changeant nous offrant des éclaircies plus ou moins généreuses. (Températures quasi stationnaires)Nous devrions conserver un temps sec avec des éclaircies et une légère remontée des maximales (8° en moyenne).Textes : Anne-Sophie Roquette